Запланированный на сегодня статотчет из США может усилить давление на USD - эксперт

Сегодня к публикации запланирован отчет по товарам на заказы длительного пользования в США, более слабые чем ожидается уровни способны усилить давление на USD, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, пара EUR/USD после прорыва 1.3360 нацелится на 1.34 с дальнейшим курсом на годовой максимум 1.3485. Замедление темпов роста CPI из Германии могут усилить движение.

Перед GBP/USD после пробоя 1.5960 откроется путь к уровням 1.60 и 1.6060. Однако в отношении «британца» свою роль могут сыграть и данные по ВВП. В случае корректировки показателя в сторону повышения, прорыв будет носить более масштабный характер.

По мнению экспертов, дополнительные свидетельства слабости американской экономики вместе с репатриационными потоками способны возобновить восходящую динамику иены. Для пары USD/JPY ближайшей целью станет уровень 83.00, который при прорыве откроет путь к 82.40 и далее к 82.00.

Признаки стабильности на валютных рынках говорят о том, что инвесторы не до конца верят, что Федрезерв США действительно пойдет на QE3. Стабилизация на рынке труда и в обрабатывающей промышленности дает основания полагать, что до дополнительного стимулирования не дойдет. Тем не менее, стоит более пристальное внимание обратить на экономическую статистику из США: состояние рынка жилья все еще довольно слабое, что подтверждается недавно опубликованными показателями.