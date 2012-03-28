Нацбанк Беларуси снижает ставку рефинансирования на 2% - до 36%

Минск. Национальный банк Беларуси со 2 апреля снижает ставку рефинансирования на 2% - до 36%.

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации Нацбанка Беларуси.

«Национальный банк Беларуси проводит постепенное снижение уровня процентных ставок на фоне укрепления положительных тенденций в экономике и денежно-кредитной сфере. Так, устойчиво замедляются инфляционные процессы, наблюдается стабильный рост рублевых депозитов населения, улучшается состояние внешней торговли», - отметили в Нацбанке.

При этом ставка рефинансирования и основные ставки по срочным рублевым инструментам продолжают находиться на высоком как номинальном, так и реальном уровне. В результате обеспечивается сохранение высокой доходности по предлагаемым банками рублевым вкладам населения, существенно превышающей доходность по депозитам в иностранной валюте и ожидаемый уровень инфляции.

«Дальнейшая динамика ставки рефинансирования будет определяться прежде всего интенсивностью инфляционных процессов и ситуацией в экономике и денежно-кредитной сфере», - подчеркнули в управлении информации Нацбанка Беларуси.

Напомним, что глава миссии МВФ Крис ДЖАРВИС заявил по итогам работы обзорной миссии МВФ, которая работала в Беларуси с 22 февраля, что последнее снижение ставки рефинансирования в Беларуси до 38% было преждевременным.

Справка УНИАН. Это третье снижение ставки рефинансирования в Беларуси с начала 2012 года. До этого она была снижена 15 февраля - с 45% до 43% и 1 марта - с 43% до 38%.

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