Торги на межбанке открылись котировками 8,0230/8,0275 грн./долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись следующими котировками – 8,0230/8,0275 грн./долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», цены на российскую валюту снизились – 0,2757/61, котировки по евро-гривне понизились – 10,7025/10,7090. На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар практически не изменились – 1,3338/40 (вторник — 1,3341/43).

Во вторник Нацбанк на рынок не выходил.