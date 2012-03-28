Удельный вес «автомата» возмещения НДС химической отрасли вырос вдвое

Добросовестные налогоплательщики все активнее привлекаются к автоматическому возмещению НДС. В отдельных отраслях удельный вес «автомата» в 2012 году вырос более чем вдвое.

Как сообщили в пресс-службе ГПСУ, об этом заявил председатель ГНС Украины Александр Клименко во время встречи с президентом Американо-украинского делового совета Морганом Вильямсом.

В частности, налоговик привел пример химической отрасли, где удельный вес «автомата» резко возрос в 2,5 раза. По итогам 2011 года химики получили в автоматическом режиме 192,1 млн грн (20%) возмещение из общего объема в 944,8 млн грн.

Между тем, в нынешнем году в этой области 55% НДС возмещается автоматически - 43,4 млн грн с 78,1 млн компенсированной на счета плательщиков суммы.

«Это один из ярких примеров стремительного роста. Следовательно, предприятия, работающие открыто и прозрачно, не имеют проблем ни с возмещением НДС как таковым, ни с доступом к удобному механизму получения возмещения - «автомата». Однако ряд налогоплательщиков признают только те нормы закона, которые им выгодны, и уклоняются от налогообложения с помощью трансфертного ценообразования. И именно эта группа бизнесменов распространяет информацию о наличии проблем с возвратом крупных сумм налога на добавленную стоимость», - отметил А.Клименко.

Он напомнил, что украинские специалисты и американские эксперты уже начали разрабатывать национальные стандарты отчетной документации по трансфертному ценообразованию.

«Я очень благодарен за сотрудничество. США имеют гораздо больший опыт работы с транснациональным капиталом, и этот опыт, надеюсь, поможет нам в предупреждении сокрытия доходов от налогообложения. Цивилизованные отношения государства и бизнеса должны быть общей целью и налоговиков, и социально ответственных предпринимателей», - подытожил А.Клименко.