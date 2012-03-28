Госбюджет в январе-феврале сведен с профицитом 4,7 млрд грн

Профицит государственного бюджета Украины в январе-феврале 2012 года составил 4,698 млрд грн по сравнению с также профицитом в 4,127 млрд грн за январь-февраль 2011 года.

Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Министерства финансов Украины.

Общий фонд госбюджета в январе выполнен с профицитом в 3,44 млрд грн

Доходы госбюджета составили 51,804 млрд грн, в т.ч. общего фонда — 44,75 млрд грн

Расходы бюджета составили 46,85 млрд грн, в т.ч. общего фонда — 41,48 млрд грн

Сводный бюджет за январь-февраль 2012 года выполнен с профицитом в сумме 4,76 млрд грн Доходы сводного бюджета составили 65,71 млрд грн, расходы — 60,69 млрд грн

В январе-феврале 2012 года погашение основной суммы долга государственного бюджета составило 5,21 млрд грн Погашение внутреннего долга равнялось 4,56 млрд грн, внешнего долга - 664,8 млн грн Государственные заимствования в государственный бюджет были осуществлены в объеме 6,78 млрд грн, в т.ч. в общий фонд - 6,27 млрд грн На внутреннем рынке было привлечено 6,27 млрд грн, от внешних источников поступило займов на сумму 502,5 млн грн на финансирование совместных с международными финансовыми организациями проектов развития.

От приватизации государственного имущества за январь-февраль 2012 г. поступило в государственный бюджет 2,71 млрд грн

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 22 декабря 2011 г. приняла Закон «О Государственном бюджете Украины на 2012 год».

Закон предусматривает, что доходы госбюджета Украины на 2012 год будут составлять 332,821 млрд грн, в том числе доходы общего фонда госбюджета - 288,177 млрд грн, и доходы специального фонда - 44,643 млрд грн.

Расходы госбюджета будут составлять 358,010 млрд грн, в том числе расходы общего фонда - 312,774 млрд грн и расходы специального фонда - 45,236 млрд грн.

Предельный объем дефицита госбюджета установлен на уровне 25,130 млрд грн, а общий объем дефицита государственных финансов - 37,1 млрд грн, что составляет 2,5% ВВП.

Бюджет рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП по итогам 2012 года на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%.

Государственный бюджет 2012 года рассчитан правительством исходя из курса 8 грн за один доллар.

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