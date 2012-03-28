В феврале сводный платежный баланс был близок к нулю

Сводный платежный баланс в феврале т.г. был близок к нулю, сообщается на сайте Национального банка Украины.

«В феврале т.г. платежный баланс существенно улучшился. Он составил около нуля», - сказал директор генерального департамента Национального банка Украины Игорь Шумило.

Как уточнили УНИАН в Нацбанке, в феврале платежный баланс был сведен с дефицитом 55 млн долл., по сравнению с дефицитом в 889 млн долл. в январе т.г. и профицитом в 1,364 млрд долл. в феврале 2011 года.

По данным Нацбанка, в феврале т.г. дефицит текущего счета составил 1,270 млрд долл., профицит финансового счета — 1,215 млрд долл.

Дефицит платежного баланса за январь-февраль составил 944 млн долл., по сравнению с профицитом в 1,624 млрд долл. за соответствующий период прошлого года.

Среди факторов, повлиявших позитивно на платежный баланс в феврале, И.Шумило назвал: рост прямых иностранных инвестиций (ПИИ) до 840 млн долл.; существенное увеличение сальдо привлечений в реальный сектор, в первую очередь торговых кредитов, которые составили 1,1 млрд долл.

Справка УНИАН. Дефицит сводного платежного баланса Украины по итогам 2011 года составил 2,448 млрд. долл. по сравнению с профицитом 5,031 млрд долл. за 2010 год.

Дефицит текущего счета увеличился до 9,280 млрд долл. (5,5% от ВВП) по сравнению с 3,018 млрд долл. (2,2% от ВВП) в 2010 году.

В 2011 году профицит финансового и капитального счета составил 6,8 млрд долл. (в 2010 году - 8 млрд долл.).