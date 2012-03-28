Украинский бизнес должен создать законодательную базу для своей защиты – Фирташ

Украинский бизнес должен создать законодательную базу для своей защиты.

Как сообщает пресс-служба Федерации работодателей Украины, об этом заявил сегодня глава ФРУ Дмитрий Фирташ во время встречи с руководителями и собственниками малых и крупных крымских предприятий.

«Федерация работодателей Украины – не организация, которая лоббирует отдельные интересы. Мы решаем вопросы бизнеса системно. И мы не построим систему, если будем лоббировать интересы отдельных людей. Мы должны построить законодательную базу, через которую будем иметь с вами защиту», – сказал Д.Фирташ, обращаясь к предпринимателям.

По его словам, власть прислушивается к рекомендациям Федерации работодателей. «Так, как мы, никто не заинтересован в развитии бизнеса, так, как мы чувствуем давление власти или чиновников, никто его не чувствует. Мы – тот индикатор, который помогает определять проблемы, доносить их до власти и подсказывать, какие нужны изменения. И я уверен, что власть к нам прислушается и будет нам помогать», – подчеркнул глава украинских работодателей.