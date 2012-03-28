Порошенко изучает возможность изменения макропоказателей 2012 года

Министерство экономического развития и торговли изучает вопрос необходимости изменений макропоказателей 2012 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в комментарии журналистам сообщил министр экономического развития и торговли Петр Порошенко.

«Министерство экономики отрабатывает эту тему и определяется по поводу необходимости выхода на Кабинет министров с соответствующей инициативой по изменениям (макропоказателей – УНИАН)», - сказал П. Порошенко.

При этом он отметил, что окончательный вывод Минэкономразвития сделает в ближайшее время. «Я думаю, что в течение недели мы уже определимся с необходимостью этого процесса», - сказал П. Порошенко.

П.Порошенко также сообщил, что Кабинет министров планирует на следующей неделе рассмотреть бюджетную резолюцию на 2013 год. Он отметил, что на сегодняшнем заседании Кабмин провел предварительное рассмотрение бюджетной резолюции на 2013 год.

«Проект бюджетной резолюции был предварительно обсужден и на понедельник вопрос будет вынесен для окончательного решения», - сказал П.Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля на совещании с хозяйственно-административным активом Полтавской области Президент Украины Виктор Янукович заявил, что весной в государственный бюджет на 2012 год будут обязательно внесены изменения.

13 марта премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что реализация социальных реформ, инициированных Президентом, не окажет серьезного негативного влияния на макропоказатели.

Н. Азаров также заявил, что изменения к государственному бюджету 2012 года для реализации социальных инициатив Президента правительство Украины подготовит в начале апреля.