Начал работу обновленный официальный сайт Государственной налоговой службы Украины (www.sts.gov.ua).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГНСУ.

Структура веб-страницы изменена, учитывая удобство пользования сайтом для посетителей.

В частности, вся информация распределена по категориям плательщиков, которым могут понадобиться нормы законов, бланки документов, бесплатный софт для формирования отчетности в электронном виде и тому подобное. Эти сведения представлены в разделах «Физическим лицам», «Юридическим лицам», «Самозанятым лицам».

Среди новинок – сервис «Налоговый календарь», который напоминает о сроках предоставления отчетности и уплаты налогов.

Также посетителям предоставлена возможность комментировать материалы сайта в социальных сетях и создавать свое «интернет-досье» на веб-ресурсе ГНС Украины.

Впоследствии официальный сайт должен превратиться в полноценный налоговый портал, в который будут интегрированы 27 веб-страниц региональных подразделов ГНСУ.