Доля возмещения НДС «автоматом» в химической отрасли в 2012 году достигла 55% - ГНСУ

Доля возмещенного в автоматическом режиме налога на добавленную стоимость (НДС) в химической отрасли в 2012 году достигла 55%, в целом этим предприятиям возмещено 43,3 млн грн.

Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) Александр Клименко во время встречи с президентом Американо-украинского делового совета Морганом Вильямсом, сообщили УНИАН в пресс-службе ведомства.

По словам А.Клименко, по итогам 2011 года химики получили в автоматическом режиме 192,1 млн грн (20%) НДС от общего объема в 944,8 млн грн, сумма автоматического возмещения выросла с 2011 года в 2,5 раза.

«Ряд налогоплательщиков признают только те нормы закона, которые им выгодны, и уклоняются от налогообложения с помощью трансфертного ценообразования. И именно эта группа бизнесменов распространяет информацию о наличии проблем с возвратом крупных сумм налога на добавленную стоимость», - отметил А.Клименко.

Он напомнил, что украинские специалисты и американские эксперты уже начали разрабатывать национальные стандарты отчетной документации по трансфертному ценообразованию.