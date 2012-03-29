Сегодня давление на доллар может продолжиться - эксперт

На повестке четверга, 29 марта, - ВВП США за 4 квартал и выступление главы ФРС Бена Бернанке, если статданные будут более слабыми, чем ожидается, то давление на USD усилится, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Аналитики прогнозируют восстановление пары EUR/USD: после прорыва 1.3360 нацелится на 1.34 с дальнейшим курсом на годовой максимум 1.3485. Слабость рынка труда Германии может усилить движение.

После неблагоприятных британских данных по темпам роста в 4 квартале пара GBP/USD все же способна восстановиться. Особенно, если данные по ипотечному кредитованию выступят в поддержку. После прорыва 1.5900 целью станут отметки 1.5960 и 1.60.

Дополнительные свидетельства слабости американской экономики вместе с репатриационными потоками способны продолжить восходящую динамику иены. Публикуемые Японией данные вряд ли произведут впечатление на рынки. Для пары USD/JPY ближайшей целью станет уровень 82.40, который при прорыве откроет путь к 82.00.

Основным катализатором недели станут итоговые данные по кварталу и финансовому году, многие компании вынуждены возвращать свои прибыли в целях бухгалтерских расчетов. В итоге, это может сулить небольшое ослабление доллара против валют экспортно-ориентированных экономик.