Попов: Киев увеличит портфель инвестиционных предложений до 20-25 млрд долларов

Глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов уверен, что в ближайшее время столица увеличит портфель инвестиционных предложений на 5-10 млрд долларов - до 20-25 млрд долларов США.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в своем выступлении на открытии первого Киевского инвестиционного форума.

А.Попов отметил, что сегодня на форум вынесен портфель инвестиционных предложений на общую сумму около 15 млрд долларов.

«Но это начало нашей работы… Сегодня мы даем информацию по основным направлениям, которые еще будем прорабатывать. И, я думаю, что в ближайшее время мы сможем иметь предложения, как минимум, на 20-25 млрд долларов», - сказал председатель КГГА.

Он заверил присутствовавших иностранных и отечественных инвесторов, что Киев готов к активному сотрудничеству с бизнесом, направленному на развитие столицы Украины – города-Героя Киева.

«Сегодня презентуем конкретные проекты, по которым мы намерены в ближайшее время иметь партнерские отношения с теми, кто готов стать нам партнером», - сказал он.

А.Попов заявил, что Киев станет надежным партнером. По его словам, подтверждением этого является то, что в Киеве, как и в целом в Украине, есть позитивные тенденции стабильности, которые дают оптимистичные прогнозы.

«Мы (Киев – УНИАН) обновили наши планы и достижения, которые были раньше в разных отраслях развития нашей экономики, – это и строительство, и развитие инфраструктуры. Сегодня в повестке дня - решение социальных проблем, социальных стандартов. По моему мнению, это является залогом стабильности и перспективности сотрудничества с Киевом и с Украиной», - подчеркнул председатель КГГА.

А.Попов пригласил инвесторов к сотрудничеству со столицей Украины.

«Я лично отслеживаю и принимаю участие в принятии решений, которые связаны с реализацией основных широкомасштабных проектов. У нас сформирована система рассмотрения таких предложений. И я вас заверяю, что те, кто будет с нами иметь партнерские отношения, получат прекрасные перспективы для реализации своих бизнесовых планов», - заявил А.Попов.

На Киевском инвестиционном форуме сегодня будут представлены 22 проекта, еще 122 вошли в сборник Форума. В мероприятии принимают участие около 300 участников из 15 стран мира, а именно: Катара, Китая, Индии, США, Канады, Австрии, Великобритании, Люксембурга, Чехии, Венгрии, Казахстана, Италии, Республики Кипр, России и Украины.

Продлится форум до 18.00.