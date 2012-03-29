Эксперты: в Украине есть законодательная база для борьбы с коррупцией, нет политволи

У Украины есть достаточная законодательная база в сфере борьбы с коррупцией, но нет политической воли.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказали политические эксперты.

“Это миф то, что Украина якобы имеет дырявое законодательство по борьбе с коррупцией. Абсолютно нет. Украина имеет абсолютно действующее рабочее законодательство. Единственное, чего действительно не хватает в этой ситуации, что действительно нужно, – это наличие политической воли руководства. А это будет означать, что не должно быть неприкосновенных коррупционеров, которые по своей природе не могут быть своими или чужими. Коррупционер по своей природе – это уже враг страны”, - сказал политолог Тарас Березовец.

Эксперты привели пример Грузии, которая за последние несколько лет в значительной степени преодолела коррупцию, хотя до этого была одной из коррумпированных стран бывшего СССР. По мнению политологов, в Грузии была политическая воля к реальной борьбе с коррупцией во всех эшелонах власти. И результатом этого стало то, что значительно повысилось невосприятие коррупции.

Говоря об эффективных методах борьбы с коррупцию в Украине, эксперты назвали несколько мифов, существующих в этой сфере. Так, политолог Алексей Голобуцкий подчеркнул, что, в частности, пример Грузии свидетельствует о том, что благодаря желанию и политической воле можно преодолеть все, даже ментальность.

“Самый главный миф о нашей коррупции - то, что решение этой проблемы является сложным. Нам вколачивается в голову на протяжении двадцати лет, об этом говорят все, кто приходит к власти: все положу, всю жизнь, всю карьеру на то, чтобы бороться с коррупцией, но ментальность, история, возможности мешают бороться с коррупцией, и нам даже психологически очень часто кажется, что коррупция, которая действительно охватила все стороны нашей жизни, – это практически непреодолимый барьер”, - сказал А.Голобуцкий.

По его словам, мифом также является утверждение о том, что коррупция находится “в крови” украинцев и славян. Другим примером быстрого преодоления коррупции в истории является работа ФБР США под руководством его директора Эдгара Гувера, добавил эксперт.

Кроме того Т.Березовец отметил, что в Украине невозможно бороться с коррупцией в условиях, когда существует сразу несколько соответствующих государственных органов. В связи с чем политолог подчеркнул, что это является двойным вызовом для эффективности противодействия коррупции и, в частности, для секретаря Совета национальной безопасности и обороны Андрея Клюева, одной из главных задач которого является борьба с коррупцией.