НБУ против возобновления валютного кредитования для населения

Национальный банк Украины (НБУ) считает нецелесообразным возобновление валютного кредитования для населения.

Об этом заявил председатель Нацбанка Сергей Арбузов в интервью газете «Урядовый курьер» от 29 марта т.г.

«В восстановлении валютного кредитования населения мы не видим необходимости. Как помните, во время первой волны кризиса значительно усложнилось погашение валютных кредитов многими заемщиками. Это значительно подорвало капитализацию банков, которым пришлось увеличивать резервы под проблемные кредиты, и привело к значительным убыткам банковского сектора. Поэтому считаю, что такой запрет существенно снизит валютные и кредитные риски банков, а также уменьшит долларизацию экономики. И руководители банков поддержат нас в этом», - сказал С.Арбузов.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году в Украине в законодательном порядке было запрещено предоставление (получение) потребительских кредитов в иностранной валюте населению на территории страны.