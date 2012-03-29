НБУ имеет достаточные резервы для сглаживания резких колебаний курса, уверяет Арбузов
Национальный банк Украины (НБУ) располагает достаточным уровнем резервов для сглаживания резких колебаний курса национальной валюты.
Об этом заявил председатель Нацбанка Сергей Арбузов в интервью газете «Урядовый курьер» от 29 марта т.г.
"Хочу всех успокоить: даже при самых негативных сценариях развития у Нацбанка есть достаточно резервов для уменьшения резких колебаний курса, - сказал С.Арбузов. - Несмотря на все опасения экспертов, не вижу серьезных предпосылок для девальвации гривни. В базовом сценарии мы прогнозируем, что приток капитала будет достаточным для финансирования дефицита текущего счета".
При этом председатель НБУ отметил, что негативные прогнозы экспертов имеют предвыборную составляющую.
Как сообщал УНИАН, в феврале 2012 года платежный баланс был сведен с дефицитом 55 млн долл., по сравнению с дефицитом в 889 млн долл. в январе т.г. и профицитом в 1,364 млрд долл. в феврале 2011 года. Дефицит платежного баланса за январь-февраль составил 944 млн долл., по сравнению с профицитом в 1,624 млрд долл. за соответствующий период прошлого года.
Международные валютные резервы Нацбанка в феврале сократились на 1%, или на 315,4 млн долл., – до 31,048 млрд долл. Регулятор заявил, что он не выходил на межбанковский валютный рынок с продажей валюты для поддержания курса гривни, а исключительно с целевой интервенцией в 113,4 млн долл. для поддержки платежей НАК «Нафтогаз Украины» по внешним контрактам.