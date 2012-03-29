Торги на межбанке сегодня закрылись котировками 8,0295-8,0330 грн/долл.

Сегодня на украинском межбанке торги по доллару США открылись следующими котировками 8,0275/8,0335, к 12:00 сузился спрэд 8,0284/8,0312. К закрытию торгов ценовые уровни поднялись 8,0295/8,0330 грн/долл.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», рублевый рынок открылся котировками 0,2740/43, к 12:00 цены повысились 0,2742/44. К закрытию цены снизились 0,2734/37. В России курс доллар-рубль вырос, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 29,3650 (+0,1400).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар стартовали с уровня 1,3320/22, а к 15:00 упали 1,3280/82. Рынок евро-гривня открылся следующими индикативными котировками 10,6910/10,6995, к 12:00 цены ушли вверх 10,6940/10,7020. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH упали 10,6570/10,6660.