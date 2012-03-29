Кредит «Нафтогазу» нужен для закупки газа в ПХГ

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» начала процесс закупки природного газа для его дальнейшего закачивания в подземные хранилища газа (ПХГ) с целью заблаговременной подготовки к отопительному периоду 2012-2013 гг.

Об этом УНИАН сообщили в управлении по связям с общественностью НАК «Нафтогаз Украины».

В сообщении отмечается, что для обеспечения финансирования закупки природного газа компания объявила конкурс на привлечение кредита в сумме около 2 млрд долл. США сроком до 7 лет.

«Накопление достаточных объемов газа в ПХГ является залогом надежного прохождения нашей страной следующего отопительного периода, а также необходимым условием бесперебойного снабжения газом потребителей в Украине и странах Европы», – сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, НАК «Нафтогаз Украины» намерена привлечь по процедуре закупки у одного участника кредитную линию у российского ОАО «Газпромбанк», 41,7% которого принадлежит российскому газовому монополисту ОАО «Газпром», с лимитом 2 млрд долл. для расчетов за газ, который покупается у «Газпрома». Кредит привлекается сроком на семь лет (2012-2019 гг.), ожидаемая стоимость обслуживания кредита составит 1,539 млрд долл. (в том числе в 2012 году – 182,1 млн долл.).