Наиболее вероятно возобновление падения пары EUR/USD - эксперт

На мировых торгах можно ожидать возобновления падения EUR/USD, особенно при неблагоприятной статистике из США, после прорыва 1.3260 пара нацелится на 1.32, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине,

Их прогноз основан на том, что спрос на менее рискованные активы в ближайшее время может вновь возобновиться, так как рынки обеспокоены перспективой дальнейшего спада мировой экономики (особенно на фоне китайской статистики). Данные по инфляции еврозоны вряд ли окажут какое-либо влияние на рынок.

Как отмечают аналитики, фунт кажется более устойчивым в паре с долларом по сравнению с единой валютой. Тем не менее, на фоне отсутствия отчетов из Великобритании мрачноватые перспективы развития мировой экономики могут отправить GBP/USD обратно к отметке 1.5900, после прорыва которой откроется путь к 1.5860.

Дополнительные свидетельства слабости американской экономики вместе с репатриационными потоками способны продолжить восходящую динамику иены. Публикуемые Японией данные могут внести лишь незначительные коррективы. Для пары USD/JPY ближайшей целью станет уровень 82.00, который при прорыве откроет путь к 81.60.