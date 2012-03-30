Отрицательное значение чистой инвестиционной позиции Украины увеличилось на 19%

Отрицательное значение чистой инвестиционной позиции Украины за 2011 год увеличилось на 19% - до 46,226 млрд долл.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Согласно сообщению, с начала года активы Украины увеличились на 5,7% – до 140,991 млрд долл., в том числе прямые инвестиции за границу выросли на 159 млн долл. – до 8,117 млрд долл.

Пассивы Украины увеличились на 9% – до 187,217 млрд долл., в том числе прямые инвестиции в Украину выросли на 6,528 млрд долл. - до 64,513 млрд долл., портфельные инвестиции – с 20,034 млрд долл. до 21,743 млрд долл.

Справка УНИАН. Международная инвестиционная позиция – это статистический отчет, который отображает накопленные запасы внешних финансовых активов и пассивов страны. Речь идет о всех финансовых требованиях и обязательствах резидентов страны относительно нерезидентов.