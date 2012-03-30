Госстат улучшил показатель номинального ВВП за 2011 год

Государственная служба статистики улучшила на 0,2% обнародованный в январе т.г. показатель номинального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины за 2011 год — до 1316,6 млрд грн (за 2010 год номинальный ВВП составил 1082,6 млрд грн).

Об этом сообщается на сайте Госстата.

Рост реального ВВП за 2011 год, по данным Гостата, остается на уровне 5,2%.

Дефлятор ВВП в 2011 году составил 15,7% по сравнению с 13,8% в 2010 году.

Как сообщал УНИАН, индекс потребительских цен в Украине за 2011 год (декабрь к декабрю) составил 4,6%.

Справка УНИАН. Государственный бюджет Украины на 2012 год рассчитан исходя из правительственного прогноза роста ВВП на уровне 3,9%, прогноза номинального ВВП - 1,5 трлн грн, инфляции - на уровне 7,9%.

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