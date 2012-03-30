Азаров отмечает прогресс в открытости деятельности правительства и в тендерных закупках

Премьер-министр Украины Николай Азаров отмечает значительный прогресс в открытости деятельности правительства и процесса тендерных закупок за последние два года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на круглом столе, посвященном Национальному плану действий по внедрению международной инициативы "Партнерство «Открытое правительство».

«Я хочу сказать откровенно, что за эти два года произошли серьезные изменения с точки зрения открытости. Любой непредвзятый критик может это отметить», - сказал Н.Азаров.

В качестве примера он привел процесс тендерных и вообще государственных закупок в Украине.

«Если раньше эта ситуация была вопиющей, то сейчас мы фиксируем единичные примеры, единичные, подчеркиваю, благодаря тому, что эти процедуры стали открытыми», - сказал премьер.

Подтверждением этого Н.Азаров считает тот факт, что ни один случай закупки каких-либо товаров в обход правительства государственными органами не остается без внимания со стороны средств массовой информации.

Также он отметил, что не было ни одного подобного случая, который остался бы безнаказанным.

По мнению Н.Азарова, такой контроль со стороны СМИ также возможен благодаря тому, что все тендерные закупки находятся в открытом доступе.

Он сказал, что, в частности, вопрос о незаконной закупке автомобилей государственными органами в последнее время возникал всего лишь 4-5 раз, в то время как в Украине насчитываются десятки тысяч бюджетных организаций.

«Это значит, что правительство установило контроль… К большому сожалению, тот закон, который мы вместе делали со Всемирным банком (действующий закон о тендерных закупках – УНИАН), и он отвечает европейским стандартам, – что для немца хорошо, то для нас оказалось плохо», - подчеркнул премьер.

Вместе с тем он указывает на несовершенство действующего законодательства по тендерным закупкам.