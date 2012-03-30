Население Украины в январе-феврале оплатило ЖКУ на 80,1%

Жители Украины в январе-феврале 2012 года уплатили за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) 8,2 млрд грн, что составляет 80,1% от начисленных за этот период сумм.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной службе статистики Украины.

Согласно сообщению, среди регионов самый высокий уровень расчетов за ЖКУ наблюдался в Киеве, Винницкой и Одесской областях (93,2-89,9%), самый низкий – в Днепропетровской и Киевской областях (72,4-73,9%).

Средние начисления за жилищно-коммунальные услуги на одного владельца лицевого счета в феврале т.г. увеличились на 14,4% по сравнению с февралем 2011 года и с учетом электроэнергии (из расчета 150 кВт/ч) составили 581 грн.

В Госстате отметили, что задолженность населения по оплате жилищно-коммунальных услуг в феврале 2012 года увеличилась на 8,1% по сравнению с январем 2012 года и на конец февраля т.г. составила 13 млрд 724,5 млн грн. Средний срок задолженности населения за все услуги составил 2,7 месяца. Увеличение задолженности произошло во всех регионах Украины.

В частности, в феврале задолженность за три и более месяцев имели: за централизованное отопление и горячее водоснабжение – 31,1% владельцев лицевых счетов, за содержание домов и сооружений и придомовых территорий – 21,8%, за вывоз бытовых отходов – 16,4%, за централизованное водоснабжение и водоотвод – 18,2%, за газоснабжение – 20%.

В январе население уплатило за электроэнергию 1 млрд 906,3 млн грн, что составляет 205,9% от начисленных за этот период сумм.

Среди регионов наивысший уровень оплаты за электроснабжение с учетом погашения долгов за предыдущие периоды наблюдался в Севастополе и Одесской области (522,6-306,9%), самый низкий – в Черниговской, Сумской и Житомирской областях (115,4-136,4%). Задолженность населения по оплате электроэнергии на конец февраля 2012 года составила 3 млрд 174,7 млн грн.

В январе-феврале 2012 года население Украины заключило 10,6 тыс. договоров по погашению реструктуризированной задолженности на общую сумму 26,2 млн грн, а сумма внесенных платежей с учетом долгосрочных договоров составила 26,5 млн грн.

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