Внешний госдолг Беларуси с начала года вырос на 100 млн долл.

Минск. В Беларуси внешний госдолг, по состоянию на 1 марта 2012 года, составил 11,9 млрд долл. при лимите 14,3 млрд долл., увеличившись с начала года на 100,2 млн долл.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Беларуси.

«Рост внешнего госдолга в долларах США в 2012 году обеспечен получением средств по кредитам Международного банка реконструкции и развития и банков КНР», - уточнили в Минфине Беларуси.

При этом госдолг в белорусских рублях уменьшился по сравнению с началом года на 2,8 трлн рублей, или на 2,4%, и на 1 марта 2012 года составил 113,6 трлн рублей.

Как поясняют в Минфине Беларуси, уменьшение, в первую очередь, обусловлено переоценкой внешнего государственного долга вследствие укрепления национальной валюты в январе-феврале 2012 года.

Что касается внутреннего государственного долга, то он уменьшился с начала года на 0,3 трлн рублей и на 1 марта составил 17,6 трлн рублей при установленном лимите 34 трлн рублей.

Справка УНИАН. В 2011 году внешний государственный долг Беларуси вырос на 2,3 млрд долл., или на 24,4%. Его рост был обеспечен привлечением несвязанных кредитных ресурсов для пополнения золотовалютных резервов: облигации на международном финансовом рынке (800 млн долл.); кредит Антикризисного фонда ЕврАзЭС (1 млрд 240 млн долл.).