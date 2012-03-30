Еврозона удвоила стабилизационный фонд

Министры финансов стран еврозоны на встрече в Копенгагене решили увеличить размер Европейского фонда финансовой стабильности до 800 млрд евро (примерно 1 трлн долл.), удвоив таким образом его объем, сообщает BBC.

Новая сумма включает в себя "антикризисные" отчисления, уже обещанные Португалии и Греции.

Таким образом, министры финансов еврозоны откликнулись на призыв Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) помочь странам с кризисом суверенных долгов.

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