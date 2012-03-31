Власть разрабатывает план постепенного повышения цен на газ
Признал Хорошковский
Украина разрабатывает план постепенного повышения внутренних цен на газ, что является условием возобновления кредитов Международного валютного фонда (МВФ). Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Валерий Хорошковский в интервью Рейтер 30 марта.
По его словам, в апреле переговоры с МВФ продолжатся. "Мы говорим об условиях продолжения программы и возможностях получения следующего транша. Эти переговоры идут постоянно, я в них принимал участие, когда был в Вашингтоне. Уверен, что делегация, которая поедет в конце апреля на переговоры, также будет поднимать эти вопросы. Они не снимаются с повестки дня", - сказал В.Хорошковский.
"Очень важно создать систему адресной помощи и после этого перейти к принятию решения, по какому графику повышать тарифы до экономически обоснованного уровня", - отметил он.
"И правительство, и МВФ, мы стремимся к введению экономически обусловленных тарифов. Но мы пытаемся объяснить МВФ, что повышение тарифов должна предварять другая работа", - добавил вице-премьер.