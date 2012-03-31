Порошенко обещает перечислять свою зарплату на благотворительность - более 18 тыс. грн

Министр экономического развития и торговли Петр Порошенко обещает перечислять свою заработную плату в благотворительный фонд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом П.Порошенко сообщил в эфире программы "Шустер Live" вчера вечером.

«Могу сказать, что все до последней копейки мной будет перечислено в благотворительный фонд», - сказал П.Порошенко.

Он уточнил, что министр экономического развития и торговли Украины зарабатывает в месяц, с учетом всех надбавок, 18 тыс. 759 грн. 28 коп.

П.Порошенко также отметил, что ему стыдно за решение Конституционного Суда, которое разрешает госслужащим и депутатам не обнародовать свои расходы. По словам П.Порошенко, это решение КС дискредитирует не только судебную ветвь власти, но и Украину.

П.Порошенко пообещал, несмотря на такое решение КС, обнародовать свою декларацию о доходах и расходах.

«Завтра будет обнародована моя личная декларация. И, несмотря на это решение КС, будут указаны все мои доходы, все мои расходы», - сказал П.Порошенко.