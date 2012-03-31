В Луганской области шестеро граждан задекларировали миллионные доходы.

Об этом во время интернет-конференции заявил председатель Государственной налоговой службы в Луганской области Александр Антипов, сообщили УНИАН в пресс-службе ГНС в области.

По его словам, миллионеры задекларировали доходы на общую сумму 30 млн. грн. Один из них уплатил в бюджет свыше 3 млн. грн. налога на доходы физических лиц.

В целом, по оперативным данным, почти 15 тыс. жителей Луганской области уже подали в налоговые органы декларации о доходах, полученных в прошлом году.

"На сегодняшний день больше всего показали деклараций граждане, которые имели доходы от продажи сельхозпродукции, которая выращена на самостоятельно обработанной земле – 2 тыс. 164, полученные как наследство или подарки – 1 тыс. 457, от сдачи в аренду земельных паев - 1054. Уже отчитались перед налоговыми органами и почти 4 тыс. государственных служащих", - сказал глава налогового ведомства региона.

А.Антипов также сказал, что в налоговых инспекциях созданы все условия для того, чтобы быстро обслужить посетителей: "У нас действуют центры обслуживания налогоплательщиков . Они максимально сориентированы на людей - работают до 20.00, в выходные и праздничные дни. Наши специалисты не только принимают декларации, но и консультируют, помогают гражданам правильно их заполнить".

Как сообщалось, представление деклараций продлено до 1 мая.

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