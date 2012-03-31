Тигипко признает проблемы с давлением на бизнес со стороны таможни и налоговой

Вице-премьер-министр - министр социального развития Украины Сергей Тигипко считает, что сегодня бизнес не ощущает реального облегчения не потому, что плохое законодательство, а потому, что у власти есть проблемы с его имплементацией.

Об этом С.Тигипко сказал в интервью ZN.UA.

«Почему сегодня нет необходимых результатов? Нет комплексности. И самое главное - проблемы с имплементацией... Кроме законодательных вещей, которые мы во многом изменили, есть еще конкретная практика. И Doing Business, когда дает свои заключения, смотрит как раз на реализацию», - отметил вице-премьер.

Как пример С.Тигипко привел введение автоматического возврата НДС: «Но если налоговая служба будет под всевозможными предлогами и даже без них отказываться принимать отчеты, а потом на этом основании не будет возвращаться НДС, толку не будет».

«Это не я фиксирую. Это фиксируют работодатели, которые приходят и говорят о существовании этой проблемы. Сегодня им еще говорят: заплати налог на прибыль в таком-то объеме и тебе вернут столько-то НДС. Это тоже неправильно. Такими действиями мы своих же экспортеров давим», - подчеркнул вице-премьер.

«Вы можете сделать очень хорошее законодательство, но если вас вынуждают платить неофициальную мзду за каждый контейнер на таможне, и бизнес об этом говорит, то в исследовании Всемирного банка вам никогда не улучшат показатели. Потому что есть декларации на бумаге, а есть плохая реальность. Из-за этих плохих реалий мы и страдаем... В данном случае я слушаю не администраторов, а реальный бизнес. Если они об этом говорят, то нам нужно слушать, делать надлежащие выводы и быстро исправлять ситуацию. А убаюкивать себя докладами о том, что негатива нет, слепо доверяя им, мы не должны», - сказал С.Тигипко.