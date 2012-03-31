Литвин в прошлом году заработал 1,149 млн. грн. – декларация

Председатель Верховной Рады Владимир Литвин в прошлом году заработал 1,149 млн. грн.

Об этом говорится в декларации спикера, сообщается на сайте Верховной Рады.

В частности, согласно декларации об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за 2011 год, общая сумма совокупного дохода В.Литвина составила 1 млн. 149 тыс. 990 грн., в том числе заработная плата 286 тыс. 726 грн., доход от научно-преподавательского и авторского вознаграждения 401 тыс. 556 грн., проценты по банковским депозитам 461 тыс. 708 грн.

Доходы жены В.Литвина составляли 41 046 грн.

Семье В.Литвина принадлежит квартира площадью 259,8 кв. м. Он является владельцем земельного участка площадью 4698 кв. м, автомобилей Тойота/Лендкрузер 2008 г. выпуска (объем двигателя 5663 куб. см.), ГАЗ 21 1962 г. выпуска (2445 куб. см.), а также гаража площадью 18 кв. м.

Его жена Татьяна Литвин владеет земельным паем 9,56 га на правах наследства, дачным домом (277,2 кв. м), эллингом (314,8 кв. м) и нежилым помещением площадью 25,5 кв. м, а также имеет в аренде земельный участок площадью 0,0614 га. Она является владельцем автомобиля Крайслер/Крузер 2007 г. выпуска (объем двигателя 2429 куб. см.).

Сумма средств на счетах в банках у В.Литвина составляет 4 млн. 320 тыс. 062 грн., жены - 749 тыс. 669 грн. Их расходы на содержание имущества составили 64 тыс. 180 грн.

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