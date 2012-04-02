Валютный рынок на этой неделе будет чувствителен к статновостям - эксперт

Валютный рынок на текущей неделе, 2-6 апреля, может оказаться очень чувствителен к экономическим релизам, но его реакция на них может быть непредсказуемой, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, в отличие от последних лет, когда доллар ослабевал на позитивных новостях, очень оптимистичные данные могут спровоцировать новую волну разговоров относительно досрочного ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС и усиления позиций американской валюты.

Участники торгов по паре EUR/USD будут ожидать итогов заседания ЕЦБ и очередной пресс-конференции Марио Драги (4 апреля). Тем не менее, вряд ли стоит надеяться на сюрпризы. Реализовав программу по повышению ликвидности банковского сектора в еврозоне, Управляющий совет, по мнению аналитиков FOREX CLUB в Украине, займет выжидательную позицию и попробует оценить эффект от принятых мер. Соответственно, вероятность изменения учетной ставки видится близкой к нулю.

Динамика пары EUR/USD во многом будет определяться тем фоном, которые создадут новости по США. С позиций технического анализа, для продолжения текущего восходящего импульса к отметке 1,3550 очень важно удерживать поддержки 1,3265 и 1,3215.

Британский фунт продолжит коррелировать с европейской валютой, но в период со 2 по 4 апреля будут опубликованы важные данные по индексу PMI в основных отраслях экономики Великобритании (промышленности, сфере услуг, строительстве). Британская валюта в последние месяцы достаточно сильно реагирует на «сюрпризы» по этим показателям. Тем не менее, выйти из бокового тренда с границами 1,5600-1,6000, в котором пара GBP/USD пребывает уже второй месяц, она сможет лишь только в случае если евро или доллар сформируют устойчивые тренды в ту или иную сторону.

В свете запланированного дополнительного смягчения со стороны банка Японии и улучшения ситуации в американской экономике позиции иены против доллара окрепли. Однако, она нуждается в коррекции после бурного роста в предыдущие недели. Позитивная макроэкономическая статистика из США может спровоцировать возобновление движения вверх пары USD/JPY к отметке 85,45.