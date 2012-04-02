Один из сыновей Сороса создает собственный инвестфонд. Признаков семейной ссоры нет?

Джонатан Сорос, сын американского миллиардера Джорджа Сороса, намерен самостоятельно управлять частью своего состояния, для чего создает собственный инвестиционный фонд, сообщает Reuters.

«Джонатан намерен самостоятельно управлять частью своего состояния, и Soros Fund Management предоставил ему такую возможность», – заявил источник на условиях анонимности.

Сын Сороса еще в сентябре сложил с себя повседневные обязанности в компании отца и теперь уже для собственного бизнеса намерен нанять одного из ключевых сотрудников своего отца Дэвида Калсэра, который оценивал инвестиционные риски в Soros Fund Management.

Джонатан Сорос намерен продолжать работать председателем совета директоров фонда своего отца, что с очевидностью свидетельствуют о том, что предпринятые им шаги по разделению бизнеса не являются признаком семейной ссоры.

Всего у Джорджа Сороса четверо сыновей и одна дочь, пишет «Газета.Ru».