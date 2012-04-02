Госдолг Беларуси на 1 марта достиг 13,45 млрд долл.

Внешний государственный долг Беларуси, рассчитанный по методологии Специального стандарта распространения данных Международного валютного фонда (МВФ), увеличился в феврале 2012 года на 0,1% по сравнению с январем 2012 года - до 13,45 миллиарда долларов на 1 марта 2012 года, свидетельствуют данные Министерства финансов.

Как отметили в пресс-службе Минфина, рост внешнего госдолга (в долларах США) в 2012 году обеспечен получением средств по кредитам Международного банка реконструкции и развития и банков КНР.

В структуре внешнего госдолга доля долгосрочного прямого долга правительства в январе 2012 года составила, как и в предыдущем месяце, 88%, краткосрочный долг правительства - 0% (без изменений), иностранные кредиты, полученные субъектами хозяйствования под гарантии правительства, - 12% (без изменений).

В 2011 году внешний государственный долг Белоруссии увеличился на 38,3% по сравнению с 2010 годом - до 13,4 миллиарда долларов на 1 января 2012 года. Основными кредиторами Белоруссии являются МВФ, Россия, Венесуэла, Германия, США, Международный банк реконструкции и развития, передает РИА "Новости".