106 киевлян задекларировали доход на сумму более 1 млн грн

По предварительным данным, в Киеве 106 граждан задекларировали доход в сумме более 1 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной налоговой службы Украины (ГНСУ) в г. Киев.

«Доход более 1 млн грн задекларировали 106 киевлян, что на сегодня составляет треть от общего количества миллионеров страны. Госслужащими, согласно Налоговому кодексу Украины, подано более 5 тыс. деклараций», - отметила председатель ведомства Ирина Носачева.

В целом, с начала года почти 15 тыс. граждан задекларировали более 1,3 млрд грн доходов. В бюджет они уплатят почти 30 млн грн налогов.

Напомним, кампания по декларированию доходов, полученных в 2011 году, продлится до 1 мая 2012 года.

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