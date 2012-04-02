В Тернопольской области в январе-марте налогоплательщикам возмещено 11,7 млн грн НДС

В Тернопольской области в январе-марте 2011 года налогоплательщикам возмещено 11,7 млн грн налога на добавленную стоимость.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Государственной налоговой службе в Тернопольской области, в целом, согласно налоговой отчетности поз НДС, поданной налоговым органам области в январе-марте 2012 года, субъекты хозяйственной деятельности Тернопольщины заявили бюджетное возмещение НДС на сумму 31 млн грн.

Им возмещено 11,7 млн грн НДС (37,7% заявленной суммы), в том числе 8,4 млн грн – денежными средствами на счета в банках и 3,3 млн грн – в счет погашения платежей по НДС.

По результатам проведенных проверок работниками налоговых инспекций предупреждено бюджетное возмещение НДС на сумму 284 тыс. грн.

Право на автоматическое возмещение НДС в январе-марте 2012 года получили 2 плательщика, которым в автоматическом режиме возмещено 497 тыс. грн.