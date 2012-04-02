Давление на золото может сохраниться из-за падения спроса со стороны Индии - эксперт

Для возобновления стабильно растущей динамики золота необходимо восстановление устойчивого инвестиционного и физического спроса, отмечают аналитики FOREX CLUB в Украине.

По их мнению, основные риски снижения физического спроса на золото попрежнему исходят из Индии из-за продолжающихся протестов торговцев драгоценным металлом. Спрос на данный актив, вероятно, увеличится после того, как протесты прекратятся.

Повлиять на динамику золота на текущей неделе также может запланированная макроэкономическая статистика из США и еврозоны. Из американской статистики стоит выделить данные по индексу менеджеров по закупкам (PMI) в производственном секторе, количество новых рабочих мест от агентства ADP и изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе за март. Кроме того, важной для рынка станет публикация протокола последнего заседания ФРС США от 13 марта. Ожидаемая умеренно позитивная статистика из-за океана также может оказать поддержку котировкам драгоценного металла. Уровнем сопротивления для золота на текущей неделе, по оценкам аналитиков FOREX CLUB в Украине, станет значение 1715,0 долларов за тройскую унцию. Тем не менее, оптимистичные данные из США могут спровоцировать новые опасения относительно досрочного ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС, что будет оказывать давление на евро. Поддержкой для драгоценного металла будет выступать отметка 1625,0 долларов за тройскую унцию.

Стоимость золота на мировом рынке по итогам прошлой недели повысилась на 0,38% до 1668,01 долларов за тройскую унцию.