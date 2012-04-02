Киев для погашения 250 млн долл. долга намерен выпустить внутренние облигации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам заместитель председатель Киевской городской государственной администрации Руслан Крамаренко, отвечая на вопрос, за счет каких средств планируется погашение долга в 250 млн долл. предыдущего займа.

«За счет рефинансирования. Каким образом? Консультируемся с Минфином. Скорее всего, будет выпуск внутренних городских украинских облигаций. Потому что мы считаем, что городу, который не имеет выручки в валюте, правильно иметь все заимствования в гривне, в национальной валюте», - ответил Р.Крамаренко.

В Минфин КГГА обратилась в конце марта и рассчитывает до мая получить ответ. Погашение названного займа должно состояться в ноябре.

Также, по словам Р.Крамаренко, Киев ведет консультации с Минфином относительно того, привлекать ли в этом году какие-то дополнительные средства на развитие столицы.

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