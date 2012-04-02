Торги по доллару на межбанке закрылись на уровне 8,0350/8,0390 грн/долл.

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 8,0310/8,0350 грн/долл., к 12:00 цены повысились до 8,0340/8,0385 грн/долл.

К закрытию торгов ценовые уровни установились на значениях 8,0350/8,0390 грн/долл.

Об этом сообщает финансовая компнаия “ИнтерБизнесКонсалтинг”.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2733/0,2737 грн/рубль, к закрытию сузился спрэд – 0,2734/0,2737 грн/рубль. В России курс доллар-рубль понизился и составил 29,4 рубля за доллар (-0,0075).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,3325/1,3380 долл./евро. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7155/10,7220 грн/евро, к 12:00 цены ушли вверх – 10,7280/10,7380 грн/евро. К закрытию торгов ценовые показатели по EUR/UAH установились на уровне 10,7185/10,7275.