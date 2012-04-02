Для проведения нынешнего ВНО не хватает 22 млн грн

В этом году для проведения внешнего независимого оценивания не хватает 22 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщила директор Украинского центра оценивания качества образования Ирина Зайцева.

«На сегодняшний день нам не хватает для проведения нормального внешнего независимого оценивания около 22 миллионов», - сказала она.

И.Зайцева отметила, что в Кабинет министров Украины и премьер-министру были направлены соответствующие письма. «Я надеюсь, что этот вопрос будет решен положительно, поскольку сначала мы были профинансированы на уровне прошлого года», - сказала она и напомнила, что в 2011 году количество участников ВНО составило 258 тыс. лиц, тогда как в этом году – почти 329 тыс. лиц.

И.Зайцева объяснила, что стоимость подготовки ВНО, в частности, тестовых заданий, осталась на уровне прошлого года. «Но количество абитуриентов увеличилось, оттуда и недофинансирование» - констатировала она.