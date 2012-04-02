Еврокомиссия исследует налоги стран-членов для трансграничных рабочих

Брюссель. Еврокомиссия детально изучит налоги стран-членов с тем, чтобы убедиться, что они не дискриминируют трансграничных рабочих.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было одобрено Комиссией сегодня.

По оценкам Еврокомиссии, всего в ЕС около 1,2 млн. лиц работают за пределами стран своего гражданства. Общий заработок к уплате налогов таких работников в 2010 году оценивается в 46,9 млрд. евро.

При этом в Комиссии считают, что налоговые препятствия остаются существенными для многих европейцев, желающих выехать на работу в другие страны ЕС.

“Правила ЕС четкие: ко всем гражданам ЕС должно быть одинаковое отношение в рамках Единого рынка. Не может быть дискриминации, а права работников на свободное передвижение не могут нарушаться”, - заявил по этому поводу комиссар ЕС по вопросам налогообложения, таможни, противодействия мошенничеству и аудиту Альгирдас Шемета.

Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, согласно принятому сегодня решению, на протяжении 2012 года Еврокомиссия внимательно будет изучать национальные прямые налоги для выявления, создают ли они нечестные, неблагоприятные условия для рабочих, проживающих в одной стране-члене ЕС, а работающих – в другой.

Предусматривается, что в случае выявления таких законодательных проблем, Комиссия будет обращаться к национальным правительствам стран-членов с целью исправить ситуацию. Комиссия также готова в случае, если страны-члены не захотят добровольно менять положения налогового законодательства, начинать процедуру о нарушении законодательства ЕС.