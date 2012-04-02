Разрешения на реэкспорт товаров будет выдавать Минэкономики
20:52, 02 апреля 2012Финансы
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Президент Украины Виктор Янукович уполномочил Министерство экономического развития и торговли Украины выдавать разрешения на реэкспорт товаров, которые происходят из других стран.
Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.
Действие этого указа не распространяется на товары, реэкспорт которых осуществляется в соответствии с Законом Украины «О государственном контроле над международными передачами товаров военного назначения и двойного использования».
В.Янукович поручил Кабинету министров Украины в течение двух месяцев со дня опубликования этого Указа привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим Указом.
Указ вступает в силу со дня его опубликования.
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