Разрешения на реэкспорт товаров будет выдавать Минэкономики

Президент Украины Виктор Янукович уполномочил Министерство экономического развития и торговли Украины выдавать разрешения на реэкспорт товаров, которые происходят из других стран.

Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Действие этого указа не распространяется на товары, реэкспорт которых осуществляется в соответствии с Законом Украины «О государственном контроле над международными передачами товаров военного назначения и двойного использования».

В.Янукович поручил Кабинету министров Украины в течение двух месяцев со дня опубликования этого Указа привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с этим Указом.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.