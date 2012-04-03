Швейцария обвиняет налоговиков ФРГ в промышленном шпионаже

Между Германией и Швейцарией разразился скандал, связанный с проблемой уклонения от налогов. Правоохранительные органы Швейцарии выдали ордер на арест трех немецких следователей, которые в феврале 2010 года вели переговоры о покупке за 2,5 млн евро компакт-диска с личными данными клиентов одного из швейцарских банков.

По мнению официального Берна, чиновники ФРГ занимались промышленным шпионажем, нарушая существующую здесь тайну банковских вкладов, пишет РБК daily.

В Министерстве финансов федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия подтвердили, что получили от швейцарских правоохранительных органов документ, в котором говорится, что немецкие граждане будут арестованы, как только вновь окажутся на территории Швейцарии. Берн просил содействия в поимке и выдаче нарушителей.

Премьер-министр земли Северный Рейн - Вестфалия Ханнелоре Крафт назвала решение Швейцарии возмутительным. Она отметила, что немецкие налоговики выполняли свой служебный долг, преследуя мошенников, которые прячут деньги от уплаты налогов на счетах швейцарских финансовых институтов.

Министр финансов ФРГ Вольфганг Шойбле, однако, действия швейцарской стороны оценил как вполне допустимые и логичные, отметив, что "в Швейцарии существует свое уголовное право, согласно которому нарушение банковской тайны карается по закону".

Согласно экспертным оценкам, объем нелегально уведенных от немецких налоговиков в Швейцарию капиталов составляет от 130 млрд до 180 млрд евро.

Напомним, еще в 2010 году бывший сотрудник женевского отделения HSBC, компьютерщик Эрве Фальчиани предложил властям Германии купить у него данные на граждан страны, скрывающих свои капиталы от налогов в соседней Швейцарии, передает Newsru.