Узбекистан освободил экспортеров от обязательной продажи части валютной выручки

Узбекистан освободил предприятия-экспортеры с 1 апреля 2012 года от обязательной продажи части валютной выручки, направляемой на погашение основного долга по валютным кредитам, следует из постановления президента Узбекистана Ислама Каримова. Текст документа обнародован во вторник в местной прессе.

В соответствии с документом, данная льгота распространяется при условии привлечения валютных кредитов на новое строительство, модернизацию и технологическое обновление производства на период до полного погашения основного долга.

В настоящее время в Узбекистане предприятия, осуществляющие централизованный экспорт (газ, хлопок, драгметаллы), обязаны продавать 100% валютной выручки, нецентрализованный - 50%.

Кроме этого, предприятиям-производителям товаров (работ, услуг) постановлением предоставляется право участвовать в международных тендерах по проектам, осуществляемым в Узбекистане за счет средств международных финансовых институтов и других иностранных инвесторов на равных с зарубежными участниками условиях, в том числе с последующим заключением контрактов в иностранной валюте на поставку товаров собственного производства.

Согласно документу, данные контракты приравниваются к экспортным контрактам с предоставлением налоговых льгот как для предприятий-экспортеров.

В настоящее время в Узбекистане действует ряд налоговых льгот и преференций, предоставляемых предприятиям-экспортерам, передает РИА "Новости".

По данным статистики, внешнеторговый оборот Узбекистана в 2011 году увеличился на 15% - до 25,537 миллиарда долларов. В том числе экспорт вырос до 15,027 миллиарда долларов (+15,4%), импорт - до 10,509 миллиарда долларов (+14,5%).