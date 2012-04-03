Сегодня у пары EUR/USD есть неплохие шансы возобновить рост - эксперт

На торгах во вторник, 3 апреля, у пары EUR/USD есть неплохие шансы возобновить рост, если азиатская сессия пройдет на позитиве, прогнозируют аналитики FOREX CLUB в Украине.

Как отмечают аналитики, важных экономических данных из еврозоны не ожидается. В случае роста EUR/USD выше отметки 1.3330, вероятно дальнейшее укрепление к 1.3360 и далее к 1.3400.

В паре GBP/USD особое внимание инвесторами будет уделено показателю деловой активности. Учитывая позитивную динамику в обрабатывающей промышленности, рост PMI и в строительном секторе может стимулировать дальнейшее укрепление британской валюты. Таким образом, с прорывом 1.6060 возможен рост GBP/USD в район 1.6100. Однако дальнейшее движение будет затруднено: текущие уровни были отмечены лишь в ноябре прошлого года.

Для USD/JPY интерес представляют данные из США. Если протокол подтвердит намерения Федрезерва и далее воздерживаться от дополнительного стимулирования экономики, стоит ожидать восстановления пары обратно к отметке 83.00 с прорывом промежуточной поддержки 82.40.