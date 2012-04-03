Проведение Евро-2012 поможет Украине улучшить платежный баланс– эксперт

Проведение Евро-2012 поможет Украине улучшить платежный баланс. Такое мнение в комментарии Институту Горшенина высказала экономист ИК «Тройка Диалог Украина» Ирина Пионтковская.

Эксперт напомнила, что по оценкам НБУ, объемы поступлений в казну от Евро-2012, составят приблизительно 1 млрд. долларов в чистом виде. По ее словам, эти деньги поступят в достаточно короткий промежуток времени, и это должно позитивно повлиять на состояние наших золотовалютных резервов, в первую очередь. «Потому что эти средства будут обмениваться на гривню, что будет увеличивать спрос на нее и уменьшать спрос на доллар», - отметила эксперт.

«В мае-июне правительство Украины должно погасить либо рефинансировать кредит ВТБ, погасить евробонды и еще – вернуть часть долга МВФ. То есть – на май-июнь у нас приходится достаточно много платежей по внешнему долгу. И дополнительные валютные поступления, определенным образом, помогут нам улучшить платёжный баланс и пройти период пиковых долговых выплат», - считает она.

Напомним, что 4 апреля в Институте Горшенина пройдет круглый стол на тему: «Станет ли Евро-2012 шансом для Украины?».

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Сводный платежный баланс в феврале был близок к нулю