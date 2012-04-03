Торги на межбанке к 12:00 проходили на уровне 8,0305/8,0345 грн/долл.

Сегодня на межбанковском валютном рынке Украины торги по доллару США открылись котировками 8,0340/8,0380 грн/долл., к 12:00 цены снизились до 8,0305/8,0345 грн/долл.

Об этом сообщает финансовая компания “ИнтерБизнесКонсалтинг”.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2743/0,2747 грн/рубль, к 12:00 цены упали до 0,2738/0,2742 грн/рубль. В России курс доллар-рубль понизился до 29.306 рублей за доллар (-0,0940).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар сегодня стартовали с уровня 1,3345/1,3347 долл./евро, изменяясь в достаточно узком коридоре. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 10,7205/10,7275 грн/евро, к 12:00 цены ушли вниз - 10,7065/10,7160 грн/евро.