Индекс инвестпривлекательности Украины падает третий квартал
Индекс инвестиционной привлекательности Украины, рассчитываемый Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА) на основании опроса руководителей ряда компаний, по итогам первого квартала 2011 года снизился на 0,1 пункта - до 2,18 пункта по пятибалльной шкале, сообщили УНИАН в ЕБА.
Таким образом, индекс инвестиционной привлекательности Украины снижается уже третий квартал подряд.
По информации ЕБА, восприятие инвесторами рынка Украины продолжает оставаться негативным. Так, на вопрос, наблюдали ли респонденты какие-либо позитивные изменения в инвестклимате на протяжении последних трех месяцев, 77% опрошенных ответили, что никаких изменений к лучшему не произошло.
В то же время, инвесторы отметили ряд негативных тенденций, которые сегодня наблюдаются в экономике Украины. Так, в частности, 26% опрошенных считают, что политическая ситуация в стране является тем фактором, который делает Украину непривлекательной для инвесторов. "Резонансное заключение бывшего премьер-министра повлияло на отношение Украины-ЕС не лучшим образом, парафирование и подписание Соглашения о зоне свободной торговли и Соглашения об ассоциации значительно задержалось", - отмечается в сообщении ЕБА.
Респонденты также отметили проблемы, связанные с налоговой системой и новым Налоговым кодексом (25% опрошенных), усиление пресса со стороны государственных структур и зарегулированность рынка (18%). Среди других факторов, которые значительно ослабляют доверие инвесторов к Украине - коррупция (15%), несовершенная правовая среда (11%), непрозрачность судебной системы (5%), технические барьеры в процессе таможенного оформления и возмещения НДС - 13% и 7% опрошенных соответственно. 5% респондентов столкнулись с проблемами при получении банковских кредитов и ссуд.
В то же время, настроения и прогнозы респондентов относительно второй волны рецессии (58%) стали более оптимистичными по сравнению с предыдущим опросом (69%).
По словам президента ЕБА Томаша Фиалы, опрошенные представители компаний - членов ассоциации не смогли поставить позитивные оценки бизнес-климату в первом квартале 2012 г., несмотря на то, что на глобальном уровне в экономике наблюдается некоторое улучшение. "Ко всем существующим проблемам инвестклимата Украины добавилось ухудшение в некоторых макроэкономических аспектах - отношения с МВФ, торможение евроинтеграции и газовые отношения с Россией", - отметил Т.Фиала.
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