«Нафтогаз» продал «Укрэксимбанку» ОВГЗ на 0,9 млрд грн

НАК «Нафтогаз Украины» продала ПАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 0,9 млрд грн.

Об этом сказано в сообщении компании, опубликованном на официальном веб-портале «Государственные закупки».

Согласно сообщению о результатах соответствующего тендера, «Нафтогаз Украины» продал 0,9 млн облигаций (номинал 1 тыс. грн) одним лотом с кодом UA4000130082.

Цена обратного выкупа «Нафтогазом Украины» облигаций составляет 0,922 млрд грн.

Соответствующий договор стороны подписали 30 марта.

Как сообщалось, «Нафтогаз Украины» для расчетов за импортный газ с российским «Газпромом» регулярно осуществляет продажу ОВГЗ «Укрэксимбанку» и «Ощадбанку».

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально-интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.