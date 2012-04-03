Заявление Копылова о кредите МВФ негативно повлияло на инвестиционный имидж Украины – эксперт

Сделанное в середине марта т.г. тогда первым заместителем министра экономического развития и торговли Вадимом Копыловым заявление о том, что Украина ведет переговоры с Международным валютным фондом о реструктуризации долговых выплат, оказало негативное влияние на инвестиционный имидж Украины.

Об этом заявил сегодня журналистам президент Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА) Томаш Фиала.

По его словам, в мировой практике подобная ситуация имела место «только, кажется, в Судане». По словам Т.Фиалы, заявление В. Копылова оказало, в частности, негативное влияние на отношение иностранных инвесторов к украинским евробондам. Президент ЕБА также не исключил, что данное заявление украинского чиновника послужило основанием для его отставки.

Напомним, 15 марта т.г. тогда первый заместитель министра экономического развития и торговли В. Копылов заявил, что Украина ведет переговоры с МВФ о реструктуризации долговых выплат. «Сейчас ведутся переговоры с МВФ о возможности реструктуризации этого долга, который предусматривается на этот год. А почему нет?», - сказал В.Копылов. Позже он отметил, что, по его мнению, целесообразнее реструктуризировать выплату долга, а не рефинансировать его.

26 марта т.г. В. Копылов был уволен с должности первого заместителя министра экономического развития и торговли Украины.

Как отметил источник в министерстве, В.Копылов, скорее всего, будет назначен советником премьер-министра Украины Николая Азарова.

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