Экс-глава МВФ Доминик Стросс-Кан 4 апреля прибудет в Киев

Бывший директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Доминик Стросс-Кан 4 апреля прибудет в Киев с публичной лекцией, организованной Фондом Виктора Пинчука, на тему будущего мировой экономики.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Фонда. Как отмечается в сообщении, бывший глава МВФ выступит с лекцией на тему грядущих перемен в мировой экономике и их последствий для Европы и Украины.

В этой связи учредитель благотворительного фонда Виктор Пинчук отметил, что «Доминик Стросс-Кан сделал очень много для того, чтобы понять и урегулировать финансовый кризис 2008 года».

Напомним, экс-главе Международного валютного фонда Доминику Стросс-Кану официально предъявлены обвинения в соучастии в сутенерстве, он подозревается в организации сомнительных вечеринок с участием проституток.

В мае 2011 года Д.Стросс-Кан оказался в центре другого скандала в Нью-Йорке, из-за которого он вынужден был уйти в отставку с поста главы МВФ и отказаться от политических амбиций во Франции, где он считался одним из главных фаворитов в борьбе за пост Президента.