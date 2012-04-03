Цены промпроизводителей в еврозоне в феврале выросли на 0,6%

Брюссель. В феврале 2012 года цены промышленных производителей выросли по сравнению с январем 2012 года на 0,6% в еврозоне, и на 0,8% во всех странах - членах ЕС (ЕС-27).

Об этом УНИАН сообщили в Евростате.

В феврале 2012 г. по сравнению с февралем 2011 г. цены производителей выросли на 3,6% в еврозоне, и на 4,3% - в ЕС-27.

В феврале 2012 г. против января 2012 г. цены в промышленности, за исключением энергетики, выросли на 0,4% в еврозоне и на 0,3% в ЕС-27, цены в энергетическом секторе выросли на 1,2% в зоне евро и на 1,5% - в ЕС-27. Цены полуфабрикатов выросли на 0,6% в зоне евро и на 0,5% в ЕС-27, цены на товары длительного пользования выросли на 0,3% в еврозоне и в ЕС-27, на товары краткосрочного потребления – также выросли на 0,3% в обеих зонах.

Цены на капитальное имущество выросли на 0,2% в зоне евро и в ЕС-27.

Наибольший рост цен промышленных производителей в феврале 2012 г. по сравнению с январем 2012 г. зарегистрирован в Дании (3,6%), Бельгии (1,9%) и Финляндии (1,7%).

Уценка производителей была зарегистрирована в Кипре (-0,3%) и Словении (-0,1%).

В феврале 2012 г. против февраля 2011 г. цены в промышленности, за исключением энергетики, выросли на 1,7% в зоне евро и на 2,0% в ЕС-27, цены в энергетическом секторе выросли на 9,3% в еврозоне и на 9,7% в ЕС-27, полуфабрикаты выросли в цене на 1,1% в еврозоне и на 1,4% в ЕС-27, товары краткосрочного потребления подорожали на 2,9% в еврозоне и на 3,3% в ЕС-27, товары длительного пользования подорожали на 2,4% в обеих зонах, капитальное имущество подорожало на 1,4% в еврозоне и на 1,5% - в ЕС-27.

В феврале 2012 г. по сравнению с январем 2011 г. наибольший рост цен промышленных производителей зарегистрирован в Латвии (10,2%), Кипре (8,6%) и Литве (8,3%).

Наименьший рост цен зарегистрирован в Швеции (0,2%), Мальте (0,6%) и Словении (0,7%).

В январе 2012 г. по сравнению с декабрем 2011 г. цены промышленных производителей выросли на 0,8% в зоне евро и на 0,6% в ЕС-27.

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